Räppar Cool D võttis ette uue telesaate juhtimise

Priit Kolsar artistinimega Cool D ütles, et muusikategemise kõrval on filmid olnud aastaid tema teine suur armastus. «Eks televisioonis on ülesastumisi olnud ju omajagu, aga päris oma filmisaade on kindlasti uus lahe väljakutse. Nii saan huvilisena ka ise kõige kiiremi osa värsketest filmiuudistest,» märkis ta.

«Filmiminutid», Cool D / TV3

Cool D andis 1990ndatel välja esimese hiphop albumi Eestis. Samuti on ta üks liige Eesti menukaimas hip-hop rühmituses A-Rühm, kellel ilmub just täna ka üle pika aja värske singel. Viimati juhtis Cool D sügisel koos Kristjan Hirmoga meelelahutussaadet «Eesti otsib superheeringat».

Cool D eelkäija «Filmiminutites» oli Eero Reinu, kes liikus juhtima ETV hommikusaadet «Terevisioon». Cool D poolt juhitav saade «Filmiminutid» on eetris TV3 õhtuste uudiste vahel igal kolmapäeval.