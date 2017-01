Tõmba puusad käima! Ansambel Regatt tantsutab uue looga «Saatusik naine»

Retro-tantsuansambel Regatt on ilmutanud uue tantsuloo «Saatuslik naine». Vana diskoloo «Relight my Fire» eestikeelne versioon on saanud inspiratsiooni tänapäevasest klubimuusikast. Loo on produtseerinud Kaarel Tamra ning Raul Ojamaa ning sõnad on loole kirjutanud bändi solist Marek Jürgenson.