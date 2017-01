Video: teismeline arvas, et sai jõulukingiks seksilelu, kuid tegelikult oli see...

Donovan avas kingituse pereliikmete ees ja ka nemad olid üllatunud, kui nägid, mis pakist välja tuli, edastab BuzzFeed.

18-aastane ameeriklanna kirjeldas Twitteris kingituse saamist: «Sain emalt jõulukingi, avasin selle ja arvasin, et ta ostis mulle dildo. Hiljem selgus, et see oli termostassi hoidja».

Ema Kerri Robertsit ajas juhtum naerma, sest ta ei arvanud, et ta tütar käepidet seksileluks peab. Kogu perele tegi tegelikult see tassihoidja nalja ja nad naeravad sellele mõeldes siiani.

Ema sõnul oli ta tütrel juba varasemast termostass, kuid kui sinna oli kuuma jooki valatud, siis läks see võrdlemisi soojaks ja seda oli ebamugav käes hoida. Ta leidis Amazoni e-poest neoonroosa tassihoidja, mis oma välimuselt tõesti meenutas seksimänguasja.

Robertsi sõnul ostis tütar hommikuti kohvi kohvikust, kuid nüüd ta saab kodust värske kohvi kaasa võtta ja hoiab sellega raha kokku.

Donovan pani tassihoidjast tehtud fotod Twitterise, kus neid on jagatud üle 80 000 korra ja see on saanud rohkem kui 190 000 meeldimist.