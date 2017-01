Kõrgtehnoloogilised pesumasinad ja külmikud aitavad varsti mõrvu lahendada

Need nutimasinad annavad uurijatele digitaalse jälje, kas siis ohvri, kurjategija või mõlema kohta, edastab The Telegraph.

«Näiteks külmiku traadita kaamerad saavad jäädvustada nii elukoha omaniku kui sissetungija liikumise,» selgitas Londoni politsei digitaal- ja küberuurimise üksuse juht Mark Stokes.

Kuid uurimisel võib abistada ka uksekell.

«Uksekell on näiteks koduomaniku nutitelefoni rakendusega seotud ja omanik näeb, kes on ukse taga ja annab kella. Omanik või teised isikud saavad valida, kas nad lubavad isiku oma majja ajal, mil nad on eemal,» selgitas politsei esindaja.

Stokesi sõnul on krimiuurimine jõudnud uude, digiajastusse.

Ta tõi näite, et Samsungil on uus nutikülmik Family Hub Fridge, mis annab omaniku nutitelefoni teada, mis temas olemas on ja nii saab omanik poest osta juurde, mida vajab.

See külmik salvestab, millal inimesed teda kasutavad, andes sellega vajadusel näiteks alibi või tõenduse, et inimesed ei olnud teatud ajal kohas, kus nad ütlesid end olevat.

Stokesi arvates on krimiuurijatel tulevikus kaasas «digitaalsed uurimisvahendid», mis võimaldavad neil analüüsida sündmuskohal mikrokiipe ja laadida alla vajaliku info, mitte ei pea viima masinat oma kontorisse uurimiseks.

Samas võib tekkida politseil nende nutimasinate abil tõendusmaterjali saamisega raskusi, sest nutimasinaid tootvad firmad võivad vajadusel takistada kliendi seadmes oleva info saamist, viidates kliendi eraelu puutumatusele ja konfidentsiaalsusele.

USAs on juba üks selline juhtum, milles Amazon võitleb õiguse eest saada võimudelt tagasi Echo kodukontrollisüsteemi, see kuulub James Andrew Batesile.

Arkansase politsei uurib seni Victor Collinsi mõrva, see mees leiti 2015. aastal surnuna Batesi mullivannist. Uurijad said andmed selle vanni elektriliselt veemõõtjalt, mis näitas, et kasutati tavalisest rohkem vett.

See olevat tõend, et suure veekogusega puhastati pärast mõrva põrandat verest.

Echo süsteem annab ka ilmateadet, kontrollib termostaate ning paneb tulesid põlema ja kustutab neid ära. Samuti on sellel süsteemil tehisintellekt, mis reageerib omaniku häälele. Politsei sõnul võib ka selle kaudu saada lisaandmeid, mis juhtus Collinsi surma ajal.