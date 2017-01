Kunstnik Neeme Lall lahkub pärast vanalinna korterist väljatõstmist Tallinnast

Kesklinna valitsuse pressiesindaja Ester Šank ütles esmaspäeval, et kohtuotsus väljatõstmise kohta on antud täitemenetlusse. «Valduse peab Lall üle andma 5. jaanuaril 2017. Kui ta seda ei tee, siis toimub sundkorras väljatõstmine,» vahendab Postimees Šanki sõnu.

Lall postitas Youtube'i video, milles ta selgitab olukorda ning soovib leida endale uut ateljee- või elamispinda ning umbes viieks kuuks maalide ja muu vallasvara jaoks laopinda.

1.jaanuari videos teatas hipikunstnik, et tal on uuel aastal uued visioonid ning on valmis lahkuma oma armsast vanalinnast ja ka Tallinnast. «Ma olen siit kunagi lahkunud. Olen hulk aastaid elanud saare peal ja need olid väga õnnistatud aastad,» rääkis Lall videos, et on valmis ja sunnitud taas lahkuma.