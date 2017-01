Meditsiinivideo: kuidas kanadalase lipoomist rasva välja pigistatakse

Video kohaselt oli see nahaalune moodustis mehel 30 aastat, kuid siis otsustasid ta lähedased, et ta peab sellest vabanema ja nad jäädvustasid selle videole.

Pigistamisel ilmub umbes pingpongipalli suurusest healoomulisest kasvajast kollakat ollust, mida on väga palju.

Juhtumi tunnistajaks olevad lähedased kommenteerivad ja on üllatunud, et ta selja olnud moodustisse nii palju jääkainet mahtus.

Mees ise ei näe, mis ta seljast välja tuli ja selle tõttu küsib kaaslastelt, et milline see välja näeb ning üks vastab talle, et nagu juust. Teine lisab, et pigem näeb see tõugu moodi välja.

Videot näinud kommenteerisid, et tõenäoliselt võis selle mehe seljal olla lipoom, mis on healoomuline kasvaja ja mis koosneb rasvkoest. Sellisest pigistamisest tekkinud haav paraneb kiiresti.