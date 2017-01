Carrie Fisheri tütar Billie Lourd võttis ema ja vanaema surma teemal sõna

Fisher oli surres 60-aastane ja Reynolds 84-aastane, edastab The Telegraph.

Neid jäi leinama Fisheri tütar Billie Catherine Lourd, kes nüüd kommenteeris oma ema ja vanaema peaaegu samaaegset surma.

Carrie Fisher ja Billie Lourd / Scanpix

24-aastane Lourd postitas Instagrami sõnumi koos fotoga, millel ta on koos oma ema ja vanaemaga.

Carrie Fisher, Debbie Reynolds ja Billie Lourd / Koi Sojer / PR Photos/Caters News Agency/Scanpix

«Olen tänulik kõikide heade sõnade ja palvete eest, mida olen viimasel ajal saanud. Need on andnud mulle tuge raske ajaga toimetulekuks. Mul ei ole sõnu, millega suudaksin kirjeldada, kuidas ma igatsen oma Abadabat ja Mombyt. Olen tänulik, et te mind toetate,» teatas kolmandat põlve näitlejanna.

Billie Lourd on Fisheri ja ta eksmehe, talendiagendi Bryan Lourdi ainuke laps. Paar elas koos 1991 – 1994.

Carrie Fisher ja ta tütar Billie Catherine Lourd / Jordan Strauss/AP/SCANPIX

Reynoldsi poeg ja Fisheri vend Todd Fisher teatas möödunud nädalal, et mõlemad staarid saavad ühise matusetseremoonia.

Todd Fisheri sõnul olevat ta ema enne surma öelnud, et ta tahaks olla koos oma tütre Carrie’ga. Hiljem ta lisas, et ta kaotas nii ema kui õe.