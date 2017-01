Lavalaudade leek, lauljatar Helina Risti murdis aastavahetuse peol varbaluu

«Ohh sina salapärane mees, kes sa aastavahetusel oma kohmakate sussidega komistasid pimedas Erinevate Tubade Klubi saalis mulle otsa. Mul oli seljas see smaragdroheline sädelev catsuit, jalas ETK pealesunnitud kohmakad vildist sussid.. Mul lendas silmist sädemeid ja pomisesin vaid naeratades, et «pole hullu». Ega ma ei mäletagi su nägu, tahtsin vaid öelda, et sa murdsid tol hetkel mu... Varbaluu!» teatas punapäine staar Facebookis, et komistus lõppes tema jaoks kurvalt.

Nüüd peab lavalaudade leek Helina Risti kuu aega kepiga käima ja paar kuud ei tohi kontsakingi kanda. «Mul ei ole kunagi veel luid murtud, kaotasin sulle enda luumurru süütuse. Ja kui taas rohelise kostüümiga liigun, siis nüüd olen nagu päris Riddler - jalutuskepp just puuduski veel!» teatas naine filmitegelase Riddleri pilti jagades.

Tundub, et see komistav noormees on Ristile suure vabanduse võlgu!