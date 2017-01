Facebook tsenseeris alasti merejumala Neptuni pildi

Tegemist oli Itaalias Bolognas Piazza del Nettunos asuva 3,2 meetrise pronkskujuga, edastab The Independent.

Barbari valis sellest kujust pildi oma Facebooki lehekülje «Bologna lugusid, kurioosumeid ja vaateid» juurde, kuna see on üks selle linna tuntumaid kujusid.

Üsna pea sai kunstiajaloolane Facebookilt teada, et ta pilt rikub reegleid, mis keelab alasti keha eksponeerimise ja viited seksuaalsusele.

«Tahtisn oma lehekülge selle fotoga lihtsalt illustreerida, kuid Facebooki arvates ei sobinud alati kuju. Tegemist oli ju Neptuni kujuga, mitte alasti inimesega. See ei ole normaalne suhtumine,» teatas Barbari.

Itaallanna vastas Facebooki kirjale, et juba 1950. aastatel oli Bologna koolilõpetajatel komme panna Neptuni kujule nalja pärast riided selga.

«Võimalik, et Facebook ootabki, et Bologna kuulus kuju riietatakse taas. Kuidas saab klassikaline kuju olla tsensuuri objekt?» nentis kunstiekspert.

Möödunud aasta novembris pidi Facebook vabandama, kuna eemaldas raskelt põletada saanud tuletõrjuja foto. Facebook võttis kaks korda maha pildi mille postitas Björn Lindeblad oma sõbra Lasse Gustavsoni 60. sünnipäevaks.

Facebook lubas seda fotot alles pärast siis, kui 10 000 inimest jagasid Lindebladi teadet Facebooki kummalise tsensuuri kohta.

Facebook võttis maha ja pani ikkagi tagasi ka kuulsa Vietnami sõja ajast pärit foto, millel on näha alasti tüdrukut jooksmas napalmirünnaku järgselt. Sotsiaalmeedialehekülg põhjendas ka siis, et alasti pilte ei tohi olla ning sellel pildil on tüdruk alasti. Hiljem selgitati, et see foto illustreerib Vietnami sõjas toimunut ja on ajalooliselt tähtis ning selle tõttu lubavad nad nimetatud fotot ka edaspidi.

Pildil on näha koos teiste lastega jooksmas Phan Thị Kim Phúci, kes sai 8. juunil 1972 napalmist raskeid põletushaavu. Selle jäädvustas Vietnami sõda kajastanud fotograaf Nick Ut.