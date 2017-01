Igatsed suve? Kahepäevane festival Haapsalu jaanituli 2017 toob kokku eesti pop-artistide paremiku

«Haapsalu Jaanituli 2017 on üritus millega soovime luua aluse ilusaks traditsiooniks pikkadeks aastateks ja kasvatada sellest välja vabariigi kõige suurem ja uhkem jaanipäeva festival,» ütles ürituse peakorraldaja Sten-Erik Jantson.

Festivali esimese aasta programm on muljetavaldav -kokku on kogutud tõeline koorekiht Eesti artististe. Jaanilaupäeval, 23. juunil, astuvad üles Nancy, Kairit Tuhkanen (Niki Best of), Getter Jaani, Allan Roosileht. Koit Toome esineb minigalaga, millest võtavad osa külalisesinejad Sarah (Code One) ja Getter Jaani.

24. juunil esinevad piiskopilinnuses Anne Veski, Apelsin, Marju Länik, Ott Lepland, 2 Quick Start ja Allan Roosileht.

23. juunil avatakse väravad kell 17 ja 24. juunil kell 15. Piletid on tänasest müügil kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti ja sooduspiletid on saadaval kuni 1.maini.