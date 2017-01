Ravitseja Tarmo Urb: vaimud ütlesid esimesest päevast, et Trumpist saab president kaheksaks aastaks

«Donald Trump on selles suhtes õige, et ta ütleb «America first»,» küsib Tarmo Urb, et mis on sellisel juhil riigi jaoks viga: «Ma ei näe küll mingit probleemi.»

Trump on Urbi sõnul esimene president pärast Ronald Reagani, kes julgeb rääkida asjadest lapselikult, brutaalselt ja nii nagu on. «Meeldib sulle või ei meeldi, teda see ei nu**i,» usub Urb, et tema teeb selle riigi korda ka, kui teda vaid lastakse.

«Keegi neist pole ideaalne. Kogu see süsteem pole ideaalne. Demokraatia üldse on väga sitt variant,» rääkis Urb, et kunagistes rajoonides Ameerikas, kus elati väga hästi, korjatakse praegu pudeleid.

«Vaimud ütlesid esimesest päevast, et Trumpist saab president kaheksaks aastaks,» lisas Urb, et taevas on otsustanud, et USA väärib Trumpi.