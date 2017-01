Aasta uus tulija The Boondocks tähistab edukat möödunud aastat kontserdiga

„2016 oli me bändil mitmes mõttes hea aasta“, rääkis laulja Villem Sarapuu. „Aasta esimeses pooles andsime välja loo „U and Me“, mis osutus suvel Raadio 2-s üheks enim mängitud looks ning tuhandete kuulamiste üle Spotify's ei saa ka kurta.“

Raadio 2-e kuulajad valisid „U and Me“ Aastahiti hääletusel 8. kohale ning toimetus omistas bändile Aasta Uue Tulija tiitli.

„Lisaks kümnetele laividele Eestis, oli suvel meil mitu olulist esinemist välismaal,“ lisas kitarrist Romet Mägar. „Juulis andsime kontserdi Positivusel ja septembris Taanis, kui meid kutsuti Alborgi esinema pärast seal toimunud rahvusvahelist bändilaagrit. Huvi me vastu tuntakse seal jätkuvalt.“

„Ja muidugi plaadi väljaandmise pärast on hea meel,“ lausus Sarapuu.

Oktoobris ilmus bändi teine stuudialbum „Thriller“, mis teenis koha mitmete melomaanide ja muusikakriitikute isiklikus aasta edetabelis. Liskas loole „U and Me“ tõusis plaadilt teine singel „Incognito“ kiiresti Raadio 2-s enim mängitud lugude sekka.