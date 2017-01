Pilk peale! Skandaalne räppar Abraham avaldas piire kompiva videosingli „Ma ütlen neeger“

Abrahami uus sooloalbum pöörab tähelepanu erinevatele ühiskonnas aktuaalsetele teemadele, pakub teravat ja teinekord lausa musta huumorit ning sisaldab varasemast vähem roppusi – nii ka lugu „Ma ütlen neeger“. „“Ma ütlen neeger“ räägib sellest, et tegelikult ei ole vahet, mis värvi on sinu nahk või mis rahvusest sa oled. Peamine, et oleksid normaalne inimene ja suhtuksid end ümbritsevatesse inimestesse ja keskkonda austusega.“ selgitab Abraham loo tagamaid.

„Me ei saa keskenduda ainult sellele, kui rassistlikud või kitsa silmaringiga on meie kaasmaalased. Kui me soovime mõista kaugemate ühiskondade inimeste käitumisnorme ja nendega arvestada, siis esmalt peame mõistma, mis ajendab meie oma inimesi üht või teist pidi käituma, ja seejärel leidma lahendused. Vastasel juhul lõhestame enda niigi habrast ühiskonda veelgi enam.“

Autoriõhtu: räppar Abraham

„Ma ütlen neeger“ video kõrval on sama albumi kaante vahelt saanud avalikuks ja tuntust kogunud ka videosingel „Toomas Hendrik“, mis on ood Eesti eelmisele presidendile.

Varasemalt on Abrahami sulest ilmunud 3 albumit: 2010. aastal valmis tema esimene sooloalbum „Piffe, plekki ja presidendiks“, 2013. aastal üllitas ta albumi „Nüüd ma olen sõbralikum“, 2015. aastal valmis räppar Tommyboy’ga ühine album „Tähetargad“. 2016. aasta lõpus ilmunud „Kaine mõistus“ on Abrahami kolmas sooloabum.

