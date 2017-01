Lauludiiva Mariah Carey väidab, et tema uusaastaetteastet saboteeriti

46-aastane lauljatar tormas vana-aasta õhtu esinemise ajal lavalt, kui seda tabasid mitmed tehnilised probleemid. Lauljatari mänedžer Stella Bulochnikov süüdistas korraldajaid.

«Mariah' kõrvamonitonid ei töötanud üldse ja terve teie produktsioonitiim töötas alla igasugust arvestust. Mariah rääkis oma probleemidest reaalajas, kuid te ignoreerisite teda! Teile antud kohustuse tõttu sai ta löögi enda peale! Ma oleks pidanud ta kohe lavalt ära kutsuma. See on sabotaaž!» kirjutas Stella produktsioonifirmale emotsionaalses kirjas, mis jõudis väljaande Page Six kätte.

Stella seletas hiljem väljaandele Billboard, et Carey kõrvamonitorid ei töötanud juba kümme minutit enne esinemist ja produkutsioonitiim ei lahendanud asja sihilikult, sest soovis Carey kulul skandaali teha ja niimoodi endale tähelepanu tõmmata.