Teletäht Rosie O'Donnell annab hagu: Donald Trump on vaimselt ebastabiilne!

54-aastane O'Donnell nimetas Trumpi Twitteris petturmüügimeheks ja kutsus ameeriklasi 70-aastast endist reality-tähte boikoteerima.

«Donald Trump on haige mees. Ta on vaimselt ebastabiilne. Tema peatamiseks on aega kõigest kolm nädalat!» hoiatab O'Donnell.

Trump pole naise säutsudele vastanud, kuid varem on ta O'Donneli nimetanud paksuks, rõvedaks ja «laudaloomaks seaks».