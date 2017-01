Power Hit Radio kuulajad valisid parimaks tantsulooks Alan Walkeri hiti

Power Hit Radio aasta 2016 TOP40-ne esikümme on:

1. Alan Walker - Faded

2. Burak Yeter, Danelle Sandoval - Tuesday

3. Shanon - Suvi kestab veel

Club Hollywoodi lavale astus paljude lemmikansambel SHANON

4. Tarmon - Echo Of Summer

5. Imany - Dont Be So Shy (Filatov & Karas Remix)

6. Alan Walker - Sing Me To Sleep

7. Martin Garrix, Bebe Rexha - In The Name Of Love

8. Noep - Rooftop

NOËP uue loo esitlus / Toni Läänsalu

9. Syn Cole - Californication

10. Junge Junge - Run Run Run

