Video: Costa Ricas oli purskava vulkaani kohal näha meteoori

Teadlaste sõnul on Turrialba vulkaan juba mõnda aega aktiivne, kuid varem ei ole nad vulkaani kohal kosmilist külalist näinud, edastab Daily Mail.

Videol on näha, kuida tulekera liigub vasakult üle purskava vulkaani ja siis kaob.

Turrialba vulkaan / EZEQUIEL BECERRA/AFP/Scanpix

Costa Rica väljaannetes ja sotsiaalmeedias hakati spekuleerima, kas tegemist võis olla ufoga, kuid astronoomid ja vulkanoloogid lükksid selle ümber, teatades et see oli meteoor.

«Meie andmetel oli see väga väike meteoorkeha, mis meie planeedi atmosfääri jõudis ja ära põles. Nägime selle kosmilise keha elu lõpfaasi, mil temast oli saanud meteoor,» teatas Costa Rica vulkanoloogiliste ja seismoloogiliste uuringute observatoorium.

Turrialba vulkaan / EZEQUIEL BECERRA/AFP/Scanpix

Lisaks Costa Ricale oli kosmilist külalist näha ka Mehhikos, Hondurases ja El Salvadoris.

Costa Rica Turrialba vulkaan on aktiivne alates 2016. aasta septembrist, pursates laavat ja tuhka.

Jälgimiskaamerad jäädvustavad ööpäeva ringselt selle vulkaaniga toimuvat, nimetatud ebatavaline sündmus leidis set 27. detsembril kell 22.25 kohaliku aja järgi.

Turrialba vulkaani videot näinud viitasid Mehhiko Colima vulkaanile, mis väidetavalt oli purskama hakanud pärast seda, kui sellest oli tundmatu objekt üle lennanud. Lehekülg UFO Sightings Daily teatas siis, et tegemist võis olla tulnukate laevaga, mis suundus vulkaani sees olevasse baasi. Teadlased lükkasid selle teooria ümber ja teatasid, et see võis olla meteoorkehaga.

Meteoor on valgus-, heli- ja teised nähtused, mis kaasnevad kui meteoorkeha satub Maa atmosfääri. Maapinnale langenud keha põlemisjääki nimetatakse meteoriidiks.