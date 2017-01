Video! Trad.Attack! avab uksi kevadel ilmuva albumi maailma

Album, mis koondab endas 12 lugu, saab nimeks “Kullakarva” (“Shimmer Gold”). Album on salvestatud Tartus Clockworks stuudios ja selle miksib Silver Lepaste. Lisaks bändile, kes on oma albumi produtsendid, teeb kaasprodutsendina kaasa Erki Pärnoja (Erki Pärnoja: Himmelbjerget ja Ewert and the two dragons kitarrist).

Jalmar Vabarna: „Kui oma esimese albumi "AH!"'i tegime tõugatuna värskest koosmängu tuhinast ja publiku positiivsest reaktsioonist siis "Kullakarva" taga on lisaks loendamatutele loomeproovidele ka tundideviisi filosoofilisi vestlusi omavahelistest arusaamadest ning nii maailma kui muusika olemusest. Oleme üksteist oluliselt paremini tundma õppinud, mis on bänditegemise ja koos loomise terviklikuks muutnud.“

Album ilmub 2017. aasta maikuus ning enne seda avalikustatakse kaks singlit ja muusikavideot. Videote režissööriks on Martti Helde (“Risttuules”). Samuti alustab Trad.Attack! kevadel ülemaailmse albumi esitlustuuriga, mille raames antakse 2 kontserti ka kodumaal. Uue albumi annab Trad.Attack! välja ise ning selle toetajaks on Telia. Telia esindaja Heddy Ringi sõnul on ettevõte kohalikku muusikaellu panustanud juba aastaid ning plaanib seda ka edaspidi teha. „Trad.Attack! on suurepärane näide, kuidas saab edukalt siduda vana uuega ning traditsioonilist innovaatilisega. Oleme sellel teekonnal rõõmuga kaasas.“

Trad.Attack! / Silver Tonisson

Rohkem infot albumi ja selle ümber toimuva kohta ilmub Trad.Attack! sotsiaalmeedia kanalites ja eile alustatud iga nädalases VLOGis.

