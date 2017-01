Printsess Anne: kuninganna Elizabeth II on paranemas

BBC edastas, et 90-aastane kuninganna ei osalenud mitmel jõuludeaja sündmusel kui ka traditsioonilisel uusaasta jumalateenistusel.

Buckinghami palee teatel haigestusid nii kuninganna kui ta abikaasa, Edinburghi hertsog vahetult enne jõule grippi ning sündmustel osalemine oli seega välistatud.

Ülejäänud kuninglik pere on hea tervise juures ja osales uue aasta jumalateenistusel Norfolkis Sandringhamis.

Briti väljaannete teatel on ebatavaline, et Elizabeth II jättis sündmustel osalemised ära, kuid samas rõhutati, et kuninganna on juba eakas ja teda kimbutavad terviseprobleemid. Kuninganna esindajate teatel on monarhil juba parem, kuid arstid ei lubanud tal veel välja minna.

Kohe kui Buckinghami palee teatas, et Elizabeth II ei osale sündmustel, hakkasid sotsiaalmeedias levima spekulatsioonid, kas ta võib olla surmahaige.

29. detsembril ilmus Twitterisse teade, et Elizabeth II suri ja uudist täiendatakse.

Buckinghami palee vastas sellele kiiresti, et kuninganna on elus ja paraneb gripist ning palus lõpetada valeuudise levitamise.