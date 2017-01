Esilinastub Paul Verhoeveni skandaalne film “Elle”

Michèle (Isabelle Huppert) on karm ärinaine. Ta juhib oma raudse käega suurt arvutimängufirmat ja saab kõik, mida tahab – ka armuelus.

Verhoeveni film on kirglik teos, mis veab vaatajat Ameerika mägede kombel trillerist komöödiasse, õudusfilmist satiirilisse perekonnadraamasse ja lõpuks eepilisse kangelasloosse. Kõige keskmes on Prantsuse kino sädelev ja jõuline staar Isabelle Huppert.

Isabelle Huppert on öelnud intervjuus ajakirjale Säde: “Elle” on täis saladusi ja ootamatuid pöördeid ning sellest on väga raske rääkida ilma, et sa midagi ei reedaks.”

Hupperti ja Verhoeveni sujuv koostöö loob filmi igas minutis uusi ja üllatavaid varjundeid, mis teevad sellest äärmiselt nauditava filmielamuse.

Film esilinastus 2016. aasta Cannes’i filmifestivali põhivõistlusprogrammis.

Paul Verhoeven on tuntud Hollywoodi legendaarsete kassafilmide nagu “Basic Instinct”, “Starship Troopers” ja “Robocop” režissöörina.

Film linastub Kinos Sõprus, Coca-Cola Plazas, Artises, Ekraanis, Viimsi kinos, Apollo Solarise ja Mustamäe kinodes.