Video uue teooria kohta: Titanic uppus tulekahju, mitte otseselt jäämäe tõttu

Ajakirjanik Senan Molonyl, kes on uppumatuks peetud Titanicuga juhtunut uurinud üle 30 aasta, valmis uus dokumentaalfilm «Titanic: The New Evidence». Tema sõnul oli laeva uppumise põhjuseks söehoidlas lahvatanud ulatuslik tulekahju, mille tõttu laevakere ei pidanud ligi 1000-kraadisele temperatuurile vastu ning purunes nii kuumuse kui jäämäe kerge riivamise tõttu.