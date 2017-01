Värvikirev maailm: kuidas käia Jaapanis vetsus?

Videos käiakse samm sammu haaval läbi kõik Jaapani tualeti eripärad, et tõusva päikese maad esmakordselt külastajad eraasju ajades hätta ei jääks ning piinlikust tundma ei peaks.

Videojuhendis tuuakse välja traditsioonilise Jaapani vetsupoti ning läänestunud Jaapani vetsupoti erinevused ning kuidas teatud hetkedel, milliste võtetega neil kõige paremini ning puhtamini hakkama saab.

Video lõpus tuuakse välja aga puänt, et potist hoopis mustem on kõigi poolt palavalt armastatud nutitelefon, ning Jaapani vetsus käies on ka sellele muidugi mõeldud. Heida pilk peale!