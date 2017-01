Bahreinis ründasid relvastatud kurjategijad vanglat ning vabastasid hulga terroriste

Hetkel ei ole veel selge kui palju vange täpselt põgenema sai. Paljud neist kandsid karistust terrorismikuritegude eest.

Alates 2011. aastast on Bahreinis valitsenud pinged. Šiiitidest moslemite vähemus on valitsevatelt sunnidelt nõudnud enda diskrimineerimise lõpetamist ning demokraatliku valitsemiskorda. Šiiitide korraldatud rahumeelsed protestid on mitmel korral valitsuse poolt vägivaldselt maha surutud.