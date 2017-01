Ilona Kaldre ennustus: sel aastal tuleb väga palju abielurikkumisi

Armumine on selgeltnägija sõnul tihti nii tormiline, et inimesed riskivad teha saatuslikke samme, millel on väga tõsised tagajärjed. «Olge valvsad, sest sel aastal on oodata erakordselt palju abielurikkumisi ja petmisi,» hoiatab Kaldre.

«Kusjuures veel alles eile teineteist jäägitult armastanud kaasad ei näe oma kõrvalsuhete varjamisega isegi vaeva ega hooli sellest, et teevad oma teisele poolele haiget,» lausub sensitiiv.

Mõistlikku algavat aastat soovides!