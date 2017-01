Jamala: Ukraina on riik, mis on täis andekaid inimesi

Jamala tunnistas, et kõik võiduga kaasnev on olnud pöörane, kuid siiski positiivne. Samuti tõdes lauljanna, et kui artist on publikuga aus ning otsekohene, siis inimesed mõistavad tema sõnumit. «Inimesed üle maailma tundsid, et nad mõistavad mind. Ma olen maailma kõige õnnelikum inimene, sest minu muusika ja sõnad olid arusaadavad,» rääkis Jamala.

Samuti on Eurovisiooni korraldamine Ukraina jaoks Jamala sõnul rahvusliku uhkuse küsimus: «Ma olen õnnelik, et Eurovisioon toimub Kiievis. See on meie riigile, eriti praegu, väga oluline. Hetkel teatakse meid sõja ja poliitika pärast, kuid Ukraina on riik, mis on täis andekaid inimesi,» ütles lauljanna.