Slacklinerid Jaan Roose ja Tauri Vahesaare on peatamatud: mehed on jõudnud omadega Hollywoodi

Menuka arvutimängu «Assassin's Creed» järgi valminud Justin Kurzeli samanimeline film on eriline, kuna tavapärase arvutigraafika kasutamise asemel on filmis olevad trikid tehtud päriselt, kirjutab Menu. See tähendab, et filmitegijatel tuli leida omaala parimad trikitajad kaskadöride rolli ning tänu sellele jõudsid linateosesse ka köietrikitajad Jaan Roose ja Tauri-Viljar Vahesaar.

Jaan Roose selgitas «Aktuaalses kaameras,» et trikikoordinaator võttis temaga ühendust ning ütles, et oleks vaja slackline'i kasutada: «Ta oli juba kolm aastat mõelnud, kus filmis võiks seda kasutada ning «Assassin's Creed»oli see õige film.

Roose ja Vahesaar ise enda osalemist Hollywoodi filmis ülemäära kõrgeks ei hinda, nimetades seda pigem heaks linnukeseks, mida portfoolios näidata.

