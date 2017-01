Poiss-sõbra šokeeriv väide: George Michael üritas end korduvalt tappa

Fawaz leidis 53-aastase laulja oma kodust surnuna esimesel jõulupühal. Lahkamine ei paljastanud George Michaeli surma põhjust ja selle leidmiseks tehakse täiendavaid uuringuid.

Ajalehe The Sunday Mirror andmetel vihjas Fawaz Twitteris, et Michael võis sooritada enesetapu. Praeguseks on postitused ja Fawazi konto kustutatud.

«Ma ei tea, kes on see George'i nõme «lähedane sõber», kuid mina olin tema suhtes seni, kuni leidsin ta surnult voodist,» seisis Fawazi Twitteri kontol. «Ainus, mida George tahtis, oli surra. Ta üritas end mitu korda tappa ja viimaks tal see õnnestus. Me armastasime teineteist väga ja veetsime koos peaaegu 24 tundi ööpäevas.»

Fawaz pole šokeerivaid väiteid isiklikult kinnitanud ning neid pole kommenteerinud ka Michaeli esindaja ega koroner.