Abikaasa jahmatav paljastus: Zsa Zsa Gabor ei teadnud kolm aastat, et tal pole jalga

Frederick Prinz von Anhalt, kellega näitlejanna abiellus 1986. aastal, kõneles reedel naise matustel ja paljastas nende elust jahmatava seiga.

«Ütlesin talle, et läheme röntgenipilti tegema. Ta ärkas üles ja küsis, et mis juhtus. Ma ei rääkinud talle midagi. Ta oli haiglas umbes 14 päeva ja tema haav paranes oodatust palju kiiremini. Nad tahtsid, et me veel kaks nädalat haiglas oleks, kuid otsustasin ta koju viia,» rääkis Von Anhalt.

«Ta ei teadnud, et tal pole jalga. Ta sai sellest teada kolm aastat hiljem ja see oli puhtalt minu viga, et üritasin teda voodis istuma panna. Ta vaatas äkitselt alla ja märkis, et tema jalg on kadunud. Ütlesin talle: «Ei, su jalg on sinu silme ees ja täiesti olemas. Sul pole ühte jalga vaja.» See oligi kõik ja kõik oli okei. Käisime väljas ja lõbutsesime. Kõik oli hästi,» meenutas mees.

Frederic Prinz von Anhalt Zsa Zsa Gabori matustel / Scanpix

Gabor, kes suri detsembris 99-aastaselt südamerabanduse tagajärjel, kannatas viimastel eluaastatel mitmete terviseprobleemide all. 2002. aastal sattus ta Los Angeleses autoavariisse, mille tõttu jäi ta osaliselt halvatuks ja pidi liikuma ratastooliga. 2011. aastal aputeeriti tema parem jalg arvatavalt trombist tekkinud gangreeni tõttu.