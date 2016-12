Shanoni kontserditel rinnahoidjaid ega pükse ei lenda

Eesti ühe populaarseima bändi Shanon trummar Henry Hinno käis eile Raadio 2 Aastahitil ning võttis sealt endaga kaasa ihaldatuima - nende laul “Suvi kestab veel” kuulutati selle aasta parimaks looks.

Hinno sõnul tuli Aastahiti võit neile suure üllatusena. “Tiheda esinemisgraafiku kõrvalt ei jõua end väga toimuvaga kursis hoida, aga fakt, et täna mul see auhind siin käes on - see on tõesti suur üllatus!”

Shanoni liikmete elutempo on tõeliselt kiire. Milline on olnud bändi hullumeelseim nädal, kuidas mehed omavahel tegelikult läbi saavad ning millistel nädalapäevadel Shanonit üldse ei eksisteeri - seda ning palju muud saad lähemalt kuulata ning vaadata juba videost!