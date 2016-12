Raadio 2 Aastahitt 2016 on Shanoni «Suvi kestab veel»

Eesti lugude kategoorias saavutas teise koha Karl-Erik Taukar lauluga «Tähti täis on öö» ning kolmandale kohale platseerus Merlyn Uusküla lauluga «Raju reede».

Välismaa kategoorias sai esikoha Alan Walker lauluga «Faded», Aasta sündmuseks valiti Weekend Festival, Aasta Uus Tulija on ansambel The Boondocks, Aasta Demo on Azma «Sigin ja sagin» ning Raadio 2 Toimetuse Lemmikuks osutus NOËP.

Päev läbi kestnud Erik Morna ja Koit Raudsepa juhitud Aastahiti mammutsaatele järgnes pidulik auhinnatseremoonia vastrenoveeritud legendaarses Eesti Raadio I stuudios. Auhnnad andsid võitjatele üle Raadio 2 saatejuhid Igor Maasik («Bella pühapäevakool»), Dannar Leitmaa («Hommik!»), Onu Veiko («Laupäeva Hommik»), Raul Saaremets («Vibratsioon»), Kristo Rajasaare («Elu edetabelid»), Jakob Rosin ja Gert Zavatski («Reede Hommik»), Ingrid Peek («Hallo, Kosmos») ja Maarja-Merivoo Parro («Drive»). Auhinnad valmistas kunstnik Eero Vaikre Järvakandi Klaasistuudiost.

Raadio 2 Aastahiti hääletamisel osales 8198 inimest.

Tabelid, mille põhjal võitjad selgusid:

EST TOP 40:

1. 837 Shanon "Suvi kestab veel"

2. 798 Karl-Erik Taukar "Tähti täis on öö"

3. 601 Merlyn Uusküla "Raju reede"

4. 462 NOËP "Rooftop"

5. 373 Tommy Cash "Winaloto"

6. 268 Liis Lemsalu "Sinu ees"

7. 244 Respekt "Topeltmäng" ("Olin vang")

8. 216 The Boondocks "U and Me"

9. 186 Elephants From Neptune "Oh No"

10. 158 Reket "So Alive"

11. 141 Beyond Beyond "So Alive"

12. 136 Olavi Otepalu "Suurlinna tuled"

13. 125 Jüri Pootsmann "Täna"

14. 120 Sammalhabe "Zombi" (kaasa teeb Lauri Täht)

15. 118 Smilers "Et sa teaks"

16. 112 Laura "94/95"

17. 99 NOËP "Golden"

18. 98 DJ Heiki "Kallis"

19. 96 5MIINUST "Kuum"

20. 94 The Sun "Aega on"

21. 93 Karl-Erik Taukar "Lähedal"

22. 92 Vaido Neigaus "Rikun ma reegleid"

23. 84 Köömes "Lähme laiali"

24. 80 Sammalhabe "Loomeinimene"

25. 79 Ott Lepland "Sinine safiir"

26. 72 I Wear* Experiment "Patience"

27. 71 Renate "Tsunami"

28. 65 Mick Pedaja "Seis"

29. 58 Naised Köögis "Naised, naised"

30. 55 Metsakutsu "Ära mine närvi"

31. 54 Lenna "Õnnega koos"

32. 52 Jüri Pootsmann "Play"

33. 51 The White High "Party People"

34. 48 Kalle Sepp "Viirastus"

35. 46 Indrek Ventmann "Hispaania tüdruk"

36. 42 Cartoon feat. Jüri Pootsmann "Remember U"

37. 39 Jüri Pootsmann "Nii või naa"

38. 36 Everin "Teine võimalus"

39. 34 Karl-Erik Taukar "Segased lood"

40. 32 Lexsoul Dancemachine "Coconuts"

VÄLISMAA TOP40:

1. 269 Alan Walker "Faded"

2. 258 Justin Timberlake "Can't Stp The Feeling"

3. 188 Burak Yeter "Tuesday" feat. Danelle Sandoval

4. 180 Alan Walker "Alone"

5. 167 The Chainsmokers feat. Halsey "Closer"

6. 156 Imany "Don't Be So Shy"

7. 149 The Weekend "Starboy" feat. Daft Punk

8. 141 Twenty One Pilots "Heathens"

9. 125 Sia feat. Kendrick Lamar "The Greatest"

10. 109 Alan Walker "Sing Me To Sleep"

11. 107 Rag'n'Bone "Human"

12. 77 Calvin Harris "My Way"

13. 75 Martin Garrix & Bebe Rexha "In The Name of Love"

14. 74 David Bowie "Blackstar"

15. 68 Sia "Cheap Thrills"

16. 65 Junge Junge "Run Run Run" ft. Kyle Pearce

17. 60 Biffy Clyro "Re-Arrange"

18. 57 Adele "Hello"

19. 55 Enrique Iglesias "Duele el Corazon"

20. 54 David Guetta & Cedric Gervais & Chris Willis "Woult I Lie to You"

21. 52 Bruno Mars "24K Magic"

22. 50 James Arthur "Say You Won't Let Go"

23. 48 Drake "One Dance" feat. Wizkid & Kyla

24. 44 The Chainsmokers feat. Daya "Don't Let Me Down"

25. 43 Red Hot Chili Peppers "Dark Necessities"

26. 42 Kungs vs Cookin' On 3 Burners "This Girl"

27. 41 Niall Horan "This Town"

28. 40 Dua Lipa "Be The One"

29. 40 Metallica "Hardwired"

30. 39 Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie "Rockabye"

31. 38 Rae Sremmurd feat. Gucci Mane "Black Beatles"

32. 37 David Bowie "Lazarus"

33. 36 Calum Scott "Dancing On My Own"

34. 35 Leonhard Cohen "You Want It Darker"

35. 34 Iggy Pop "Gardenia"

36. 32 Coldplay feat. Beyonce "Hymn For The Weekend"

37. 32 Frans "If I Were Sorry"

38. 31 DJ Snake feat. Justin Bieber "Let Me Love You"

39. 30 Ellie Goulding "Still Falling For You"

40. 29 Major Lazer feat. Justin Bieber & Mö "Cold Water"

41. 29 Mike Posner "Took A Pill In Ibiza"