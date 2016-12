USAs anti välja esimene kahesoolise sünnitunnistus

55-aastane Sara Kelly Keenan sündis meestel omase X ja Y kromosoomiga, ta välised suguelundid on naise omad, kuid sisemised on segu naise ja mehe omast, edastab The Independent.

Pärast sündi jõudis ta New Yorgi lastekodusse, kust ta adopteeriti, kuid adoptiivvanemad ja arstid ei paljastanud, et ta on korraga nii naine kui mees.

Nüüd sai ta uue sünnitunnistuse, millel ei ole teda määratletud naise või mehena, vaid kahesoolisena.

«Ma ei häbene, et olen kahest soost, kuigi välimuselt olen naine. Tahan olla eeskujuks neile, kes on samuti kahesoolised, kuid häbenevad seda. Maailmas on aina enam neid julgeid inimesi, kes ei karda olla need, kes nad tegelikult on. Inimkond ei jagune enam rangelt meesteks ja naisteks,» selgitas Keenan.

Ta lisas, et ta sündis hermafrodiidina ja selle tõttu ta bioloogilised vanemad loobusid temast ning ta on elu jooksul puutunud kokku mitme inimesega, kelle silmis on ta «väärakas».

Keenani sõnul sai ta lapsena aru, et on erinev. Ta oli juba 13-aastasena pikka kasvu ning 16-aastasena sai ta teada, et ta ei saa oma ebatavaliste reproduktiivorganite tõttu mitte kunagi lapsi. Ta peab oma kasvu tõttu võtma hormoontablette, mis tugevdavad ta luid.

Keenani kasuvanemad said oma tütre ebatavalisusest teada kui ta oli teismeline, kuid nad ei paljastanud talle kõike teadaolevat. Samas naine tundis, et ta ei ole nii nagu teised ning see tegi ta depressiivseks ja vihaseks.

«Mulle jäi noorena mulje, et minusugused tuli ära peita, kuna meid kardeti. Nüüd on teised ajad ja olen õnnelik, et ma ei pea enam oma kahesoolisust varjama,» lisas ameeriklanna.

Arstide sõnul on kahesoolisust vahel raske kindlaks teha, kuid umbes iga 1500 lapse kohta sünnib üks, kelle genitaale ei saa liigitada täitsa meessoole või naissoole omaseks.