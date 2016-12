Simple Session ei ole enam kaugel! Vaata ootusärevusest nõretavat teaser trailerit!

Simple Session 2017 ei ole enam mägede taga!

Juba 16 aastat on Saku Suurhallis ühte kõige ägedamat ekstreemspordipidu peetud ja 2017. aasta Simple Session ei kavatse teha mingeid erandeid!

Et kõik ekstreemspordihuvilised korralikult algavaks Sessioniks ette valmistada on välja antud eriti äge ning ootusärevusest nõretav teaser trailer! Kui sul seni veel plaani minna ei olnud, siis lubame, et peale traileri vaatamist ei jää saa sellest aasta ühest tippsündmusest mitte mingil juhul eemale!