Charlie Sheeni tviit: järgmisena palun, Trump

Sheeni tviit oli «Trump next, please» (Järgmisena palun, Trump) ja seda näinute arvates oli see otsene viide, et staar ootab USA uue presidendi surma.

Donald Trump / Andrew Harnik/AP/Scanpix

Sheeni sõnum on nii populaarne, et seda on jagatud rohkem kui 46 000 korral.

Üsna palju oli neid, kes mõistisd Sheeni sõnumi hukka, öeldes et mitte kellelegi ei tohi surma soovida.

«Soovitakse surma?Kui madalale veel langeda võib?» kommenteeriti.

Sheen kaitses oma sõnumit ja selgitas, et see oli määratud jumalale, mitte kaakodanikele.

Meedia teatel oli Sheen varem agar Trumpi poolehoidja, kuid ei ole teada, mille tõttu ta nüüd meelt muutis.

Sheen sõnas pärast Trumpi valimisvõitu, et USA vajab muutusi ja innovatiivsust ning Trump on õige isik presidendiametisse.

Donald Trump annab ametivande 20. jaanuaril ja temast saab USA 45. president.