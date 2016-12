Vatikan: lisaks terroristidele on ka deemonid aktiivsemaks muutunud

Kui terroristidega tegelevad riigiorganid ja politsei, siis deemonitega peavad katoliku kiriku eksortsistid hakkama saama, edastab New York Post.

Oktoobris toimus Roomas konverents, millel katoliku kiriku esindajad arutasid strateegiaid, kuidas õpetada välja ja panna tööle senisest enam eksortsiste.

Kirikutegelaste arvates on saatan ja ta käsilased muutunud aktiivsemaks ja julgemaks just inimeste ükskõiksuse, tarbimismentaliteedi, rahaahnuse, pornograafia ja narkootikumide ning musta maagiaga tegelemise tõttu.

«Terroristide rünnakud ei erine deemonite rünnakutest, sest mõlema jõu eesmärk on inimeste hävitamine. Nii nagu politsei eriüksus hoiab ära terrorirünnakuid, nii peavad eksortsistid tegelema saatana rünnakute ennetamisega ja mõjudega. Kui hea väljaõppega politseinikke on piisavalt, siis hea väljaõppega eksortsiste napib,» selgitas Indianapolises tegutsev ameeriklasest preester Vincent Lampert.

Katoliku kirikut nõustava psühholoogi, itaallase Valter Cascioli sõnul on ta näinud ebatavalisi juhtumeid, milles mingi võõras olend või kuri jõud on inimese oma valdusse haaranud ja inimene on muutunud «saatanaks». Ta lisas, et sellised juhtumeid on viimasel ajal aina enam, kuid ei ole piisavalt asjatundjaid, kes nendega tegeleks.

Katoliku kirik avaldas oktoobris internetis kirjutise, milles tõdeti, et inimkond on mandumas ja halbade harjumuste ohver, mille tõttu pääsevad kurjad jõud inimestele ligi, et neid hävitada. Oletatakse, et ka terroristid on mingi kurja jõu haardes ja selle käsilased.

Eksortsitide sõnul saab kurja manada esile mitmel viisil, eelkõige loitsude, rituaalide ja needuse peale panemisega, kuid ka uimastavate ainete tarbimisega ning amulettide ja talismanide kandmisega.

«Mida enam inimene end ise kahjustab , seda lihtsam on tal sattuda kurja haardesse. Lõpuks ta ei pääsegi enam saatana küüsist ja vajab eksortsisti abi,» lisasid eksortsistid.

Ekspertide sõnul ei suudetud varasemal ajal teha vahet, kas inimene kannatab mõne vaimuhaiguse nagu näiteks skisofreenia käes või ta on saatana haardes, kuid nüüdisajal on võimalik vahet teha.