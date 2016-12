Ukraina politsei otsib meest, kes üritas jäljendada Berliini jõuluturu rünnakut

Politsei ei avaldanud kahtlusaluse mehe nime, kuid teatas, et ta on 31-aastane, edastab Russia Today.

Politseinikel õnnestus selle mehe juhitud veoauto kinni pidada, kuid ta pääses põgenema, tekitades liikluskaose.

Odessa politseijuhi Dmitri Golovini teatel näitas kahtlusaluse mehe tegutsemine, et ta tahtis Odessas samasugust rünnakut toime panna, nagu toimus 19. detsembril Saksamaa Berliini jõuluturul.

Meest otsivad umbes 1500 Ukraina politseinikku ja sõjaväelast ning lõhnakoerad. Oletatakse, et ta võib end peita Odessa-lähedases suvilarajoonis, kus majad on talvisel perioodil tühjad.

Politsei hoiatas Odessa ja linna lähedaste piirkondade elanikke, et tagaotsitav võib olla relvastatud ja ohtlik.

Ukraina meedia andmetel on tapetud 42-aastane naine Odessa kõrge ametniku õde.

Veel ei ole teada, miks tagaotsitav mees plaanis Berliini jõuluturu veoautorünnakut jäljendada ja kust ta selleks veomasina sai.

Väidetavalt on kahtlusalune mees pärit Odessa lähedal asuvast Ovidiopolist ning ei ole teada, et ta oleks radikaliseerunud või et tal oleks kontakte äärmusrühmitustega.

Berliini jõluturule tegi 19. detsembril veoautorünnaku 24-aastane tuneeslasest asüülitaotleja Anis Amri, kes mõned päevad pärast rünnakut Itaalia politsei poolt Milanos maha lasti. Berliini rünnakus kaotas elu 12 ja sai vigastada umbes 50 inimest. Selle rünnaku eest võttis vastutuse Islamiriik.