Rõõmusõnumid! Joel Lindpere saab teist korda isaks

Joeli (35) ja Julia (29) perre on perelisa oodata kevadel. Joel tunnistas Kroonikale, et lapsukest oodatakse väga. Samuti rõõmustavat uudise üle väga Joeli vanem poeg Juan (11), kes endale nüüd suure venna rolli saab. Titeootuse teemal Joel detailidesse küll ei lasku, kuid kinnitab oletust, et kõigi eelduste kohaselt on tulevane pereliige tähemärgilt Sõnn.

Joel ning Julia abiellusid peale pikka kooselu möödunud suvel Sagadi mõisas.