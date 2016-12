Sugulased plaanivad Reynoldsile ja Fisherile ühist matusetseremooniat

Reynoldsi ja Fisheri sugulapsed plaanivad neile ühist matusetseremooniat, kuid veel ei avalikustatud täpset kuupäeva, edastab The Telegraph.

Carrie Fisheri venna Todd Fisheri sõnul oleks ta õele ja emale idee ühisest tseremooniast meeldinud.

«Selles ei ole midagi kummalist, et kahte inimest, kes lahkusid elust ükteise järel, mälestatakse koos. Selliseid tseremooniaid ei tule just sageli ette ja selle tõttu nõuab organiseerimine natuke rohkem aega,» teatas Todd Fisher.

Ta lisas, et 84-aastasel Debbie Reynoldsil oli enda jaoks matmispaik olemas ja ta tahtis sinna matta ka oma tütre, 60-aastase Carrie Fisheri.

Debbie Reynolds ja Todd Fisher / Tammie Arroyo/AFF/PA Images/Scanpix

Todd Fisher postitas Twitterisse joonistusi, millega ta mäletab oma ema Debbie Reynoldsit ja õde Carrie Fisherit. Naisi on kujutatud neil nende kõige kuulsamas rollis, Fisherit printsess Leiana ja Reynoldsit Kathy Seldenina filmis «Singin’ In The Rain».

«Olin nendega koos 58 aastat ja igatsen neid taga. Ma armastan neid igavesti,» kirjutas Todd Fisher.

Perre kuulub ka Fisheri 24-aastane tütar Billie Lourd, kes kaotas korraga nii ema kui vanaema. Talendiagent Bryan Lourd, kelle tütar Billie on, avaldas Billile ja Toddile kahe pereliikme kaotuse tõttu kaastunnet.

Väidetavalt olid Debbie Reynoldsi sõnad, kui ta kuulis oma tütre surmast, et ta tahab olla koos Carrie’ga ning mõni aeg hiljem ta surigi.