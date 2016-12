Kõrbemaratoniks valmistuv Joel Juht: jooksmine puhastab nii füüsilises kui ka vaimses mõttes!

Minu arvestuse järgi tuli kokku kuskil 140-150 kilomeetrit, tundide arv päevas 3-4 tundi. Tenerifel viibisin 2.-9. detsembrini ehk siis kaheksa päeva jooksmist ja treeningut.

Vaadati sind seal ka nagu hullu - pidevalt üks mees üksi jookseb?

Ma tegin enda jaoks kaks suurt ületamist. Ma jooksin mäestikus, kus tõusumeetreid tuli meeletu hulk. Ühel päeval oli üle tuhande tõusumeetri, neid on rohkem kui Tartu suusamaratoni 68 kilomeetri peale. Kui ma läksin Teide vulkaani juurde rahvusparki, siis ei teadnud ma, kuhu minna. Sinna minnes oli temperatuur üleval ainult viis kraadi, ma sõitsin läbi kolmest pilveribast ja mõtlesin, et täitsa lõpp, ma olen nii kõrgel. Tundsin õhuvahet ka, üleval läks õhk raskemaks, muutusin uimasemaks, kõrvad läksid lukku. Jooksin kaks tundi ja viisteist minutit üles nii, et pidin hoidma pulssi madalal, 130-140 peal, aga see oli võimatu, sest juba kiirkõnniga läks pulss üles, 150-ni välja. Viimane tund ülesminekut oli puhas ronimine, pidin vahepeal seisma jääma, et pulss ei läheks punasesse. Kui jõudsin üles, siis see, mida ma nägin, oli niivõrd ilus, ja seal olid ka ühed sakslased, kes küsisid, kas ma teen trenni. Ütlesin, et jooksin üles, sest valmistun maratoniks. Tegime koos pilti, natuke lobisesime ja siis ma jooksin alla. Allatulekuga sain pulsi normaalseks, 136-ni ja kõik oli okei.

Sa pole allaandja tüüp, küll aga oled paljude silmis võitude ja hetkede koguja, uute asjade avastaja. Mida sa endas Tenerifel veedetud kümne päevaga avastasid?

Avastasin sisemiselt, et inimestele andeks anda on palju raskem kui viha pidada, seda isiklikus võtmes. Kui inimesed omavahel suhtlevad ja tekib mingi tüli, siis inimesed ei suuda andeks anda. Minu arvates on andeksandmine ja enda balansis hoidmine kõvasti raskem kui jooksmine. Ma kirjutasin ka oma Facebooki postituse, et nädal aega joostes olen aru saanud, mis on kõige raskem ja tähtsam minu jaoks — see ei ole jooksmine, vaid andeks andmine ja oma vigade ülestunnistamine. Jooksmine kindlasti puhastab nii füüsilises kui ka vaimses mõttes!