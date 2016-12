Uus aasta algab 1. jaanuaril, kuid see ei ole alati nii olnud

Uus aasta saabub vastavalt ajavöönditele, esmalt Kiribatile ja viimasena Hawaiile, edastab Live Science.

Iidses Mesopotaamias tähistati uue aasta saabumist kevadisel pööripäeval ning siis toimusid 12 päeva kestnud pidustused, mis kandsid nime Akitu.

Iidsete kreeklaste jaoks algas uus aasta talvisel pööripäeval, kas siis 20. või 21. detsembril.

Vana-Rooma ajaloolase Censoriuse andmetel sai iidses Egiptuses uus aasta alguse 20. juulil, kui tähistati päikesejumala päeva.

Rooma impeeriumi ajal tähistati aasta algust märtsis kevadisel pööripäeval, kuid 45. aastal eKr muutis väejuht ja poliitik Julius Caesar kalendrit ning aasta algus nihkus jaanuari. Roomlased lugesid oma ajaarvamist Rooma linnaasutamisest ja selle järgi oli aasta 709. Vana-Roomas manipuleeriti kalendriga, see pandi teenima poliitikute huvisid, kuid Caesar tegi sellele lõpu. Samas aga ei suutnud ta täiesti eemaldada kalendriaasta ja päikeseaasta vahelist nihet.

Paavst Gregorius XIII täpsustas Juliuse kalendrit ja see kalender hakkas kehtima 1582.

Kui Juliuse kalendris tuli iga 1000 aasta kohta lisada kaheksa lisapäeva, et kalendriaasta ja päikeseaasta sobiksid omavahel, siis Gregoriuse kalendris jäeti Juliuse kalendri kolm lisapäeva ära ja nii saadi täpsem kalender.

Gregoriuse kalendriga korrigeeriti aasta pikkust nii, et 100-ga jaguvad aastad on liigaastad vaid sel juhul, kui need jaguvad ka 400-ga. Aastad 1600 ja 2000 olid liigaastad, kuid 1700, 1800 ja 1900 ei olnud.

Selle kalendri kehtestamisel tehti nii, et 4. oktoobrile 1582 järgnes 15. oktoober 1582 ehk jäi kümnepäevane vahe. Juliuse kalendrit nimetatakse vanaks kalendriks ja Gregoriuse oma uueks kalendriks ning see kalender on seni kastusel enamikus riikides.

Kuid see kalender ei kehti näiteks Afganistanis, Etioopias, Iraanis, Nepalis ja Saudi Araabias, kus on oma ajaarvamine.

Lisaks tasuks kalendri ja 1. jaanuari puhul arvesse võtta fakti, et jaanuaris on meie planeet Päikesele lähimas punktis ehk periheelionis.

Erinevates religioonides saabub uus aasta erineval akal. Juutide kuukalendri kohaselt tähistatakse uue aasta saabumist Rosh Hashanahi kas septembris või oktoobris. Islamikalender on samuti kuukalender, kuid selle kohaselt aasta algus liigub pidevalt. Kui 2008 algas aasta 29. detsembril, siis 2017. aastal algab see 22. septembril.

Idamaade kalender on samuti kuukalender ja uus aasta langeb ajavahemikku jaanuar kuni veebruar. Punase Kuke aasta algab 28. jaanuaril 2017 ja kestab 16. veebruarini 2018.