Daniel Levi: meie bändi eesmärk on kirjutada järjest paremaid lugusid

Saatejuhid uurisid, miks Daniel Eesti Laulul osalemises ühe aasta vahele jättis.

«Ma isegi ei pea seda vahelejätmise aastaks, ma arvan, et muusikutel ei käi see ka niimoodi, et nüüd on see Eesti Laulu aasta ja nüüd ei olegi Eesti Laulu aasta. See on nii, et kui tuleb õige laul, siis sa tahad sellest konkursist osa võtta. Meil tuli see aasta laul, mis võiks sinna hästi sobida,» seletas Levi.

«Eelmine aasta me kirjutasime lugusid. Meie bändi eesmärk on kirjutada kogu aeg järjest paremaid lugusid. Nii et me tegelesime sellega,» lisas ta.

Daniel Levi võistluslugu räägib sellest hetkest, kui tema vend tutvus oma pruudiga.

«See ei ole minu ja minu venna tutvumislugu,» naeris Daniel. «Ma ei mäleta, millal me tutvusime.»