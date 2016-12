Hollywoodi filmikuulsus proovis Eesti restorani toite!

Michael, mida sulle meeldib süüa ja mida oled viimasel ajal söönud?

“Ma pole taimetoitlane, aga olen väga uudishimulik ja tahtsin taimetoitu proovida. Eestis on üks restoran nimega Lantsh. Ma sain nende käest mõned retseptid ja proovisin nende vegan falaffelit. See oli tegelikult päris maitsev. Aga ma hakkasin kurtma, sest olen lihasööja. Ja nad saatsid mulle burgeriretsepti, mille kõrval oli punane riis. Ja see oli väga hea, see oli kohe väga hea!” kinnitas Madsen.

Mida eestlased üldse toidust teavad?

“Ma ei tea, mida eestlased toidust teavad, aga see restoran Lantsh on küll väga hea. Mina igatahes soovitan!” kinnitas Madsen.

Vastavatud restoran Lantsh asub Arsenali keskuses Erika 14. See on koht, kus saad süüa täisväärtuslikku lõunat ja õhtusööki.