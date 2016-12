Reedel hullutavad pealinnas tantsusõpru Soome house´i-aadlikud

Lisaks DJ-dele sõidavad Soomest kohale ka Glittergirls ehk UV ja glitter peomaalinguid tegevad neiud, kes kohapeal kõiki soovijaid maalingute ja sädelusega kaunistavad, hulljulgemaid kasvõi pealaest jalatallani.

/ Ööklubi 9/11

Kogu gäng on palju ringi rännanud ja mänginud lisaks Soome klubidele ka nt Berliinis (Rummelsbucht), Londonis, Tais (Colours Of Love) ja underground festivalidel Flow Off (Soome), Bling (Eesti) ja Lasse ka Burning Manil (USA) ja Mehhikos (Tulum & Puebla).

Leos de Janeiro ehk Lasse ja Aki kohtusid esmakordselt aastal 2007 ja avastasid samadel pidudel mängides, et neil on ka sarnane muusikamaitse. Koos mängimisest ei tulnud tol korral veel midagi välja, sest elati erinevates linnades ja riikides. Alles 2013. aastal ühel Unhola peol tekkis neil võimalus mängida B2B ja märgates, et nad armastavad ikka veel sarnast groove´i, sündis Leos de Janeiro.

Joonas ja Arvo on ise kuulsa Flow festivali niiöelda põrandaaluse ja vabameelsema venna Flow Off´i ellukutsujad ja korraldajad ning vedasid mõnda aega ka Helsingi underground kogukonna-klubi Muumilaakso.

Põhjanaabreid võõrustab 9/11 resident Hando Tõnumaa, kes ka ise pärast Unhola etteastet puldi taha läheb ja toob pidulisteni atmosfäärilisi ja psühhedeelseid proge-house sounde.

/ Ööklubi 9/11

Sel peol loosib ööklubi 9/11 kõigi peokülaliste vahel välja ka ühe õnneliku, kes saab endale 9/11 GOLDEN TICKET 2017 ehk kaks vabapääset kõikidele klubi 2017. aasta pidudele. Lisaks loositakse üks 9/11 GT 2017 välja ka Facebookis, vaata selle kohta lähemalt siit: facebook.com/NineElevenClub

«NYE Precompression» peo kohta saad lisainfot Facebookist: facebook.com/events/1546479235368299/