Video: vene arst nakatas end pikaealise bakteriga ja väidab, et see pikendab elu

Brutškovi arvates annab 3,5 miljoni aasta vanune bakter inimestele võimaluse senisest kauem elada, oletatavalt 140 – 150-aastaseks, edastab The Sun.

«Süstisin seda bakterit endal veeni. Kuna sel bakteril on väga pikk eluiga, siis võib see aidata pikendada ka inimeste elu. Igatahes minu puhul see töötab, sest tunnen end varasemaga võrreldes tervema ja tugevamana. Ma suundan kauem töötada ja ma ei ole kaua aega enam haige olnud,» teatas venelane.

Brutškov tegi bakterikatseid ka hiirte, äädikakärbeste ja taimedega ning märkas, et see mõjus hästi. Eriti eakatele emastele hiirtele, kes ei suutsid pärast bakteriga nakatumist uuesti paljuneda.

Siis tegi ta enda peal katse ja see on tema sõnul edukas. Arst loodab selle bakteri uurimisega jätkata ja kliinilisi katseid teha.

«Peame teada saama, kuidas see bakter agelustab vananemist. Just see bakter võib olla võti «igavese elu» juurde,» teatas teadlane.

Tegemist on bakteriga Bacillus F, mille teadlane leidis Siberist Sahha Vabariigist Mammutimägedest ja mis on suutnud igikeltsas miljoneid aastaid ellu jääda.