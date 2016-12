Video: oma vägivaldse mehe tapnud prantslanna sai president Hollande'ilt armu

Sauvage'ist sai kuulsus, kuna ta käivitas kampaania enda vabastamiseks ning selle aasta jaanuaris andis Prantsusmaa president François Hollande talle osaliselt armu, kuid kohus keeldus teda vanglast vabastamast, edastab BBC.

Nüüd andis president Hollande Sauvage'ile täielikult armu ja naine pääses kolmapäeval vabadusse. President teatas Twitteris, et täielik armuandmine lõpetab naise vangistuse.

69-aastane Sauvage kandis enne vabastamist kümne aasta pikkust vanglakaristust Pariisi-lähedases Reau vanglas.

Sauvage'i pere ja ta toetajad on presidendi otsuse üle rõõmsad, kuid Prantsuse kohtunike ühingu juhi Virginie Duvali arvates tahtis Hollande Sauvage'i vabastamisega meeldida rahvale.

Sauvage'i kolm tütart võitlesid alates 2014. aastast, mil Sauvage karistust kandma hakkas, et nende ema vabastataks, sest tema toime pandud kuritöö põhjustas perevägivald.

Jacqueline Sauvage'i tütred: Sylvie (vasakul), Fabienne (vasakult teine) ja Carole Marot (paremal) / AGNES COUDURIER-CURVEUR/AFP/Scanpix

Jacqueline Sauvage'ile sai viimaseks piisaks karikas see, kui poeg tegi enesetapu. Naine haaras pärast poja surma relva ja lasi abikaasa maha.

Kohus leidis, et Sauvage on tapmises süüdi ja saatis ta trellide taha. Naine esitas mitmel korral kohtule oma vabastamispalve ja rõhutas, et äärmusliku teoni viis teda 47 aastat kestnud vägivald.

President Hollande kohtus Sauvage'i kolme tütrega ja pärast seda andis ta naisele osaliselt armu, mis tähendas seda, et ta vanglakaristust lühendati. Hollande'i nüüdne täieliku armuandmise otsus tähendas ta kohest vabastamist.

Sauvage ja ta neli last kannatasid aastaid Norbert Marot' piinamise käes. Isa peksis poega, kes selle tõttu poos end 9. septembril 2012 üles ning kasutas seksuaalselt ära oma kolme tütart.

10. septembril 2012 tulistas Sauvage oma meest kolm korda selga, mees suri.

2014. aasta oktoobris algas Sauvage'i karistuse kandmise aeg, kohus määras talle mõrva eest kümne aasta pikkuse vangistuse.

2016. aasta jaanuaris kohtus president Hollande Sauvage'i tütarde, Sylvie, Fabienne'i ja Carole'iga ning pärast seda andis naisele osaliselt armu, kuid 28. detsembril sai Sauvage täielikult armu ja ta vabastati vanglast.