Aastavahetus Kanal2ga: nii nalja, muusikat, kuulsaid külalisi kui üllatusi

Kanal 2 aasta viimane teleõhtu alustab «Reporteri» meeleoluka erisaatega, mis lükkab pidustustele hoo sisse parima muusika ja kuulsate külalistega, kes haaratakse lõbusasse telemängu. Üllatavateks ülesastumisteks on valmis Karl-Erik Taukar, Ott Lepland, Getter Jaani, Grete Paia, Uku Suviste ja Birgit Sarrap. Õhtu pakub aga ka mitu täiesti uut muusikalist kooslust, sest Metsatöll saab aasta viimasel õhtul endale eeslauljateks Liis Lemsalu ja Jan Uuspõllu. Ühtlasi vaatab aasta viimane «Reporter» heatujuliselt mööduvale tagasi ja üllatab intervjuudega Kihnu saarest Liibanonini.

«Reporteri» aastavahetuse saatelt võtab kell 20:30 peojärje üle meeleolukas ja tunde kestev meelelahutusprogramm «Aastavahetus Kanal 2ga: Õhtu Pargis». Südaööni toimuva suurejoonelise peo peremeesteks on Toomas Luhats ja 2016. aasta üks märgilisemaid meelelahutajaid Raivo E. Tamm, kelle eestvedamisel jõuavad kodudesse muhedad intervjuud, üllatuslikud sketšid ja parim muusika. Luksuslikus Hilton Tallinn Park hotellis toimuval peol on kohal Anne Veski, Kalle Sepp, Harry ja Margit Kõrvits, Lenna Kuurmaa, Kristjan Jõekalda, Teet Margna, Hendrik Sal-Saller ja paljud-paljud teised. Naljaveduri ette on sel õhtul rakendatud stand-up talendid Tigran Gevorkjan ja Mattias Naan ning säravad koomikud Kristjan Lüüs, Anatoli Tafitšuk, Kait Kall, Liisa Pulk ja Kaisa Selde.

«Aastavahetus Kanal 2ga: Õhtu Pargis» alustab Kanal 2 ekraanil 31. detsembril kell 20:30!