Video: millist salapärast objekti peidab endas Antarktika jää?

Teadusringkondade teatel on tegemist suure jääaluse objektiga, sest anomaalia ulatus on üle 200 kilomeetri ja maksimumsügavus 848 meetrit, edastab The Sun.

Osa teadlasi on seisukohal, et tegemist võib olla hiiglasliku asteroidiga, mis on suurem kui Mehhiko Chicxulubi asteroid, mis käivitas hiidsisalike väljasuremise.

Kui see teooria vastab tõele, siis see asteroid tekitas Permi-Triiase ajastu väljasuremise, milles kadus meie planeedilt 96 protsenti mereloomadest ja 70 protsenti maismaaloomadest.

Kuid NASA avastus ei jäänud märkamata ka ufoloogidele ja harrastusteadlastele, kes sotsiaalmeedias käisid välja oma nägemuse.

Oli neid, kelle arvates on Antarktika jää alla salajane tulnukate baas või siis portaal, mille kaudu saab minna Maa sisse. Veel arvatakse, et natsid rajasid Teise maailmasõja ajal Antarktikasse teadus- ja tehniliste katsete baasi.

Wilkesi gravitatsioonianomaaliat uuritakse nii satelliitide kui arvutisimulatsiooni abil, kuid seni ei ole lõpuni selge, mis objekt jääs end peidab. Teadlaste sõnul toimuvad ebatavalise objekti paigas pidevad gravitatsioonilised muutused.

Ufoküttide meeskond Secure Team 10 pani Youtube’i video, millel nad arutavad mõistatusliku objekti teemal.

«Teadlased ei tea seni kindlalt, mis on Antarktika jääs. Tegemist on paigaga, mille kliima ei võimalda sealseid saladusi lähemalt uurida,» teatatakse videos.

Kuid samas käiakse välja teooria, et natsid ehitasid Teise maailmasõja ajal Antarktikasse salabaase, kuhu oleksid saanud maanduda tulnukate alused.

Secure Team 10 andmetel on Antarktikas asuvat müstilist objekti käinud uurimas USA mereväe esindajad, kuid tegemist oli salamissiooniga, mille kohta käiv on rangelt salastatud.

See operatsioon kandis nime High Jump (Kõrgushüpe) ja vandenõuteoreetikute sõnul otsiti paika, kust pääseb Maa sisse.

Teadlased seevastu arvavad, et tegemist ei ole millegi üleloomulikuga,pigem on seal kunagi Maale langenud asteroid ja kraater.

«Wilkesi maa asteroidikatastroof oli oletatavalt võimsam kui Mehhiko oma, mille tagajärjel hiidsisalikud välja surid. Keskkond muutus ja enamik liike ei elanud seda üle,» teatas USA Ohio ülikooli geoloog Ralph von Frese, kes oli üks neist, kes 2006. aastal Antarktika anomaalia avastas.

Antarktika Wilkesi maa sai nime ameerika viitseadmirali Charles Wilkesi järgi, kes oli 1838 – 1842 uurimisekspeditsiooni juht. Ta tõestas, et Antarktika on manner.

1998. aasta «Salatoimikute» filmis läheb Fox Mulder Antarktikasse Wilkesi maale, et päästa oma partner Dana Scully. Nad avastavad jää seest suure salabaasi, mida juhib Sigaretti Suitsetav Mees.