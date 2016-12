Carrie Fisheri raamatud muutusid bestselleriteks

Oma elu jooksul kirjutas ta mitu raamatut ja nüüd on neist saanud bestsellerid, mis kerkisid Amazonis kõige müüdumate raamatute sekka, edastab AP.

Carrie Fisher andmas autogrammi oma raamatusse «The Princess Diarist» / Steve Buckley/Steve Buckley/BuzzFoto.com/Scanpix

Fisheri poolt selle aasta sügisel avaldatud teos «The Princess Diarist» on sel nädalal olnud Amazoni populaarsete raamatute tipus.

Carrie Fisheri raamat «The Princess Diarist» / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Fisheri «Wishful Drinking» ja «Postcards From the Edge» on raamatute esikümnes.

Lisaks pakub lugejatele huvi Courtney Cabone'i raamat «I Am a Princess», mis räägib Carrie Fisheri tegelaskujust, printsess Leiast.

Carrie Fisher avaldas oma eluajal kaheksa raamatut, millest 1987. aastal limunud «Postcards From the Edge» põhjal valmis 1990. aastal film. Selles mängivad peaos Meryl Streep, Shirley MacLaine ja Dennis Quaid. Film räägib narkoravist ja segamini suhetest. Teada on, et Carrie Fisheril oli aastaid probleeme narkootikumidega ja ta käis aegajalt ravil.

Kriitikute sõnul on Fisheri teosed humoorikad ja mahlase keelekasutusega ning kirjanik ei karda suhtuda endasse irooniaga.

Carrie Fisher andmas 2004. aastal autogrammi raamatusse «The Best Awful» / John D. McHugh/AP/Scanpix

Fisheri raamatute vastu tekitas huvi ka fakt, et temal ja ta kolleegil Harrison Fordil oli 1977. aastal esimese «Tähesõjad» filmi tegemise ajal kolm kuud kestnud kuum suhe. Fisher oli siis 19-aastane ja Ford 33-aastane.