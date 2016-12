Taanis on aina enam lapsi, kes tahavad sugu vahetada

See kliinik on pakkunud alates selle aasta jaanuarist sellistele lastele hormoonravi, edastab The Local.

Kui aasta alguses oli neil 50 soovahetajast last patsiendiks, siis nüüdseks on selliste laste arv 130.

Taani seadused lubavad anda juba 12-aastastele lastele hormoonravimeid, niinimetatud puberteedi blokeerijaid. Need takistavad suguelundite suurenemist, karvakasvukasvu ning tüdrukutel rindade suurenemist ja menstruatsiooni teket. Blokeerivate ravimite tekitatavaid muutusi ei saa tagasi pöörata.

Kui noored on jõudnud 16. eluaastani, siis käivitatakse täielik hormoonravi, mis eelneb soomuutmisoperatsioonidele.

Taani seksuaalvähemusi ühendava LGBT organisatsiooni teatel ei ole laste ja noorte soov sugu muuta nende jaoks üllatuseks.

«Suhtumine ja ühiskondlikud normid on muutunud ning selle tõttu julgevad lapsed öelda välja, kellena nad end tegelikult tunnevad. Neil lastel hoitakse ära puberteedi teke ja selle tõttu on neil lihtsam hiljem sugu vahetada,» teatas LGBT esindaja Linda Thor Pedersen.

Kuid kui noor pöördub puberteediealisena arstide poole sooviga sugu vahetada, siis on see mõnevõrra keerulisem, kuna ta kehas on juba muutused toimunud.

«Transsoolistel tüdrukutel on aadamaõun ja transsoolistel poistel laiad puusad. Need erisused mõjutavad neid kogu ülejäänud elu ja neid ei saa eemaldada operatsiooniga,» selgitas Pedersen.

Lisaks Taanile on ka Rootsis aina enam neid noori, kes tunnevad, et on sündinud valesse kehasse. Kui 2012. aastal otsis Rootsis Stockholmi lastekliinikus soo tõttu abi ja hormoonravi vaid neli last, siis sel aastal on selliste laste arv juba 200.

Taanis ei liigitata alates 1. jaanuarist 2017 transsoolisi vaimuhaigete alla.