Kuidas Elizabeth Taylor röövis Debbie Reynoldsi mehe

Legendaarne näitlejanna Reynolds suri 84-aastasena, üks päev pärast oma 60-aastase tütre Carrie Fisheri surma, edastab news.com.au.

Reynoldsi abikaasa, muusik Eddie Fisheri röövist temalt ta parim sõbranna ja kolleeg Elizabeth Taylor ning seda armukolmnurka kajastati kogu maailma meedias.

Eddie Fisher ja Elizabeth Taylor oma pulmapäeval / Anonymous/AP/Scanpix

Debbie Reynolds sõnas aastaid hiljem mitmes intervjuus, et nii mees kui sõbranna petsid teda, kuid temas leidus jõudu ja julgust neile andestada.

Reynolds ja Taylor kohtusid esimest korda teismelistena, kui nad mõlemad olid MGM stuudio palgal.

«Olin algaja, kuid Elizabeth oli juba mõningase kuulsuse saavutanud. Sõbrunesime ja saime hästi läbi ning meie sõprus süvenes. Liikusime mõlemad Hollywoodi karjääriredelil edasi,» lausus Reynolds ühes intervjuus.

Reynolds abiellus 1955. aastal oma esimese abikaasa Eddie Fisheriga, kellega tal oli kaks last, Carrie ja Todd Fisher.

Reynoldsi sõnul oli kahe lapse eest hoolitsemine täiskohaga töö ja mehe jaoks ei olnud enam nii palju aega, sellest tekkisid suhteprobleemid.

Elizabeth Taylor abiellus 1957. aastal oma kolmanda abikaasa Mike Toddiga ja Reynolds oli pulmas pruutneitsi. Mike Todd hukkus 1958. aastal lennuõnnetuses ning nii Reynolds kui ta abikaasa aitasid Elizabeth Tayloril raskest ajast üle saada.

Elizabeth Taylori ja Mike Toddi abiellumine / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Reynoldsi sõnul ei olnud talle üllatuseks, kui ta abikaasa teatas, et ta kolib mõneks ajaks Taylori juurde, kuna naine ähvardas enesetapu teha.

Elizabeth Taylor ja Eddie Fisher / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Kaks nädalat pärast Mike Toddi surma läksid Taylor ja Fisher New Yorki lõbutsema ja siis sai Reynolds aru, et Taylor röövis ta mehe ja tema abielu on läbi.

Eddie Fisher ja Elizabeth Taylor / /TopFoto.co.uk/Scanpix

«Pärast mehe lahkumist kasvatasin lapsi üksinda. Ta ei andnud meile sentigi ja selle tõttu tuli mul väga palju töötada,» meenutas näitlejanna ühes intervjuus.

USA meedia nimetas Taylorit perelõhkujaks ega andnud talle armu, vaid kritiseeris julmalt.

Kollase meedia kolumnist Hedda Hopper intervjueeris Elizabeth Taylorit, kes sõnas, et ta ei võtnud Debbie Reynoldsilt midagi ära.

Hopper küsis siis, mida Taylori surnud abikaasa ta uue suhte peale ütleks.

«Mike on surnud ja mina elus. Mida ma peaksin tegema? Magama üksinda?» küsis staar.

Taylor ja Fisher abiellusid 1959. aastal, kuid see abielu ei kestnud kaua.

Reynoldsi jaoks sai saaga läbi 1960. aastal, kui ta abiellus oma teise abikaasa Harry Karliga.

1964. aastal jättis Elizabeth Taylor Eddie Fisheri maha ja hakkas elama koos Richard Burtoniga.

Taylor ja Burton kohtusid pärast abiellumist kruiisilaeval Reynoldsi ja Karliga ning naised üritasid suhteid parandada.

Reynolds, Taylor ja nende mehed läksid koos lõunale, kuid mingil hetkel külastasid Reynolds ja Taylor tualetti ning seal olnud naised olid üllatunud, kui kahte staari koos nägid.

Osa neist ütles Reynoldsile, et kuidas ta saab Tayloriga suhelda ja Reynolds vastas, et ta ei viitsi pikka viha pidada ja seda isegi naisega, kes ta mehe röövis.

Taylor ja Reynolds leppisid ära ning mängisid 2001. aastal koos telefilmis «These Old Broads», mille käsikirja autor oli Carrie Fisher. Nad jäid sõpradeks kuni Elizabeth Taylori surmani 2011. aastal.

Elizabeth Taylor oli abielus kaheksa ja Debbie Reynolds kolm korda.