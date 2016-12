Eesti lastel avaneb võimalus Harlem Globetrotters tiimiliikmetega pallitrikke õppida!

Harlem Globetrotters on alates oma asutamisest 1929. aastal andnud üle 26 000 showmängu 122 riigis. Olles tunnustatud profikorvpalli meeskond paljude oma ala tippudega on globtrotterid ka suured showmehed, näidates igal oma etendusel mängutrikke, mida ükski tiim maailmas järgi teha ei suuda.

Maailma kuulsaim korvpallishow toob Tallinnasse kogu Harlem Globetrottersi meeskonna, millesse valitakse ainult proffe ja kuhu pääseda on üliraske. Globtrottersite show on kogupereüritus ja korvpallurid on meelsasti nõus oma salanippe näitama ja õpetama.

Põhishowle eelnevale Magic Pass üritusele on oodatud lapsed koos saatjatega. Vanusepiirangut pole, alla 18-aastastel lastel on täiskasvanud saatja kohustuslik ning mõlemal peavad olema põhishow ja Magic Pass piletid.

Sooduspileteid on järgmise aasta suurimale spordishowle Eestis võimalik osta kuni 31. detsembrini.

Kuidas asi välja näeb, näed siit: